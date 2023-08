Rema 1000 Danmark vokser nu hastigt på det danske discountmarked i en handel om 113 butikker fra tyskejede Aldi.

Parterne har onsdag fået grønt lys fra konkurrencemyndighederne.

Tyske Aldi har i over 45 år drevet discountbutikker i Danmark, men uden at bide sig rigtigt fast på markedet. Aldi Danmark har over en