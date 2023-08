Havvindmøllerne er havnet i et voldsomt stormvejr. Og det er vel at mærke ikke den slags stormvejr, der får vingerne til at svinge hurtigere rundt.

Onsdag smed Ørsted og topchef Mads Nipper en bombe om milliardnedskrivninger på tre amerikanske havvindparker.

Det fik aktiekursen til at rasle ned med 24,8 pct., og