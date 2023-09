03/09/2023 KL. 09:50

Dansk teknologi gør landmænd klogere på biodiversitet på marken

Kunstig intelligens er på alles læber. Inden for landbruget hjælper teknologien allerede til på flere måder, og en dansk virksomhed har specialiseret sig i at indsamle data om insekter på baggrund af kunstig intelligens. Ifølge en ekspert er det generelle potentiale for ny teknologi i landbruget stort.