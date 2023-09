Selv formanden for svineproducenterne ville ikke bruge metoden, hvis han skulle starte i dag – men han er indædt imod et forbud

Omkring fem dage inden en griseso skal føde, eller fare som det hedder, flyttes hun til farestalden. Her står hver so i en boks mellem to bøjler. Soen kan rejse sig op og lægge sig ned, men har ellers ikke mulighed for at bevæge sig.

Her ligger soen typisk i fire uger, mens hun giver mælk til de nyfødte pattegrise. Sådan står soen to til tre gange om året, alt efter hvor ofte hun farer. Gjorde hun ikke det, kunne hun risikere at lægge sig ovenpå pattegrisene og mase dem ihjel.