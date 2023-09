Kort efter at nu 16-årige Asmus Stallknecht købte sine første aktier for godt to år siden, røg danske aktier ind i et af de værste år siden finanskrisen. Men han har på intet tidspunkt fortrudt, at konfirmationspengene blev sat i aktier frem for i banken. Og nu er tabet stort set genvundet.

»Der er mange år, til jeg skal bruge