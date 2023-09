02/09/2023 KL. 07:30

Ved Randers vil et par producere bæredygtige grøntsager på »en helt utrolig mark«

Det økologiske landbrugsareal er fordoblet på bare et årti, og står det til regeringen, skal udviklingen fortsætte i samme retning. På en lille gård tager et kærestepar det hele et skridt længere end de fleste. Men mere økologi kræver også mere plads, og spørgsmålet er, om der er et marked for de hyperøkologiske varer?