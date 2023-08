23/08/2023 KL. 10:00

For abonnenter

Vigtigt møde kan rykke markederne: Derfor spidser investorerne ører

Det vil få konsekvenser for aktiemarkedet, hvis Jerome Powell, der er chef for USA's centralbank, smider en bombe i sin tale til den årlige Jackson Hole-konference. Men sandsynligheden for, at det sker igen i år, er lille, vurderer strateger.