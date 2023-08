Canada kræver Meta genåbner adgang til nyheder

- Vi opfordrer dem (Meta, red.) til at genindsætte nyhedsdeling i dag for sikkerheden af canadiere, der står over for denne nødsituation. Vi har brug for flere nyheder lige nu – ikke færre.

Ollie Williams, som driver en radiostation i Yellowknife, har ifølge Reuters fortalt mediet CBC, at canadiere deler skærmbilleder af oplysninger i artikler på Facebook, da de ikke kan dele links til artiklerne.

I en skriftlig udtalelse fortæller en talsperson fra Meta, at virksomheden har aktiveret en funktion på Facebook, som gør, at brugerne kan oplyse, at de er i sikkerhed.

Samtidig fremhæver talspersonen, at brugerne på Facebook og Instagram har adgang til indhold fra officielle regeringsagenturer, sikkerhedstjenester og organisationer, som ikke ejet af staten.