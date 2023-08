Problemerne i den kinesiske boligsektor spreder sig, og myndighedernes svar har ifølge eksperter endnu ikke været tilstrækkelige til at vende udviklingen.

Det har i denne uge fået en række banker til at sænke deres vækstskøn for den kinesiske økonomi og til at advare om, at balladen kan trække landet ud i en langtrukken krise.