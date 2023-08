Ny tiltale mod kryptobaron: Brugte kundemidler til donationer

Mark Botnick, der er talsmand for Bankman-Fried, har afvist at kommentere den seneste tiltale.

Bankman-Fried red på en bølge af succes i kryptovalutaens verden og akkumulerede en formue på estimerede 26 milliarder dollar.

Han blev også en indflydelsesrig donor for hovedsageligt demokratiske kandidater og sager.

I november 2022 kollapsede FTX, fordi mange kunder trak deres penge fra børsen. Det decimerede både hans formue og hans omdømme.

I mandagens tiltale lyder det, at Bankman-Fried bad andre ledere i FTX om at donere for at undgå at ramme grænsen for donationer. Det skete som et led i en indsats for at få regulering, der er mere venlig over for kryptovaluta.