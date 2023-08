Louise Hahn kommer ikke til at savne problemer, udfordringer og konfrontationer i sit nye job som topchef for Energi Danmark.

En forgænger som på dramatisk vis forlod sin post efter 23 år.

Medarbejdere som har optjent bonusser på i omegnen af 300 mio. kr., og som nu varsler et retsligt opgør for at få dem udbetalt.