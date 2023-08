15/08/2023 KL. 11:28

Pandora-chef Alexander Lacik: Vi vinder i et negativt, globalt smykkemarked

Den danske smykkekoncern satser hårdt på at udvide med flere butikker, der ligger bedre end i dag. Det skal hole fart i væksten, mens Pandora dog bl.a. kæmper for at sikre et comeback i Kina.