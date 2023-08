19/08/2023 KL. 10:15

Nedgravning af gamle vinger har givet branchen hovedpine – men løsningerne er på vej

Danmark kommer over de næste 25-30 år til at stå med mere end 120.000 tons potentielt affald fra udtjente vindmøller. I årtier har det været et problem, at vingerne ikke har kunnet genanvendes, men en ny rapport peger på en løsning, og producenterne er også selv godt i gang, lyder det fra brancheorganisationen.