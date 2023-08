10/08/2023 KL. 08:02

Ørsted nærmer sig rekordresultat på ryggen af voldsom medvind

Især Ørsteds vindforretning har præsteret godt i første halvår af 2023. Det bringer det danske selskabs resultat, der dog modarbejdes af et kollaps i forretningen for kraftværk, for perioden op i nærheden af det forgangne års rekordresultat.