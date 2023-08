04/08/2023 KL. 08:01



For abonnenter

Dyk i den globale verdenshandel presser bundlinjen hos Mærsk

Den børsnoterede, danske gigant A. P. Møller-Mærsk er fredag morgen ude med tal for udvikiklingen de seneste måneder. De viser et dyk i resultatet for første halvår på 75 pct.