Plejer omgang med den royale familie: Nu har auktionskongen mistet sit livsværk

Bengt Sundstrøm ville erobre hele verden, men nu ligger hans livsværk, Lauritz.com, i ruiner.

Tirsdag blev virksomheden erklæret konkurs ved Sø- og Handelsrettens skifteafdeling, da det stod klart, at det ikke var muligt at redde virksomheden under et igangværende rekonstruktionsforsøg.

Bengt Sundstrøm stammer fra