12/07/2023 KL. 11:30

For abonnenter

Han har måttet kæmpe mod ensomheden i Stavanger, men jobbet er et stort skridt på karrierestigen

Den 28-årige Mathias Fehsenfeld har i et lille års tid boet og arbejdet i Stavanger på den norske vestkyst. Det er hovedbyen for Norges olie- og gasaktiviteter, og arbejdet som advokat har givet ham et godt afsæt rent karrieremæssigt. Til gengæld skal der kæmpes for at opbygge et socialt netværk.