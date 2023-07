Lidl nedsætter også priserne: Dagrofa kan følge efter

Ritzau har også spurgt det danske onlinesupermarked Nemlig.com, om den vil nedsætte priserne.

- Vi har vores faste discount-prismatch mod Rema1000 på 1500 varer. Generelt forventer vi også prisfald den kommende tid, og vi følger prisudviklingen på personlig pleje tæt, skriver direktør Jack Enevoldsen i et skriftligt svar.

Rema 1000 har ingen kommentarer til de andre supermarkedskæders prisnedsættelser, men pointerer i en mail, at ”det som altid er vigtigt for os at være på plads på priserne som discountkæde”.

Salling Group nedsatte torsdag prisen på 300 dagligvarer i personlig pleje i Føtex og Bilka. Konkurrenten Coop Danmark oplyste efter dette, at den ”inden for meget kort tid” vil gøre det samme grundet konkurrencen.