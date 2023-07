Ministeren jublede over udsigt til konkurrence, men interessen for brevene er behersket

Interessen for at tage konkurrencen op med Postnord om at dele brevpost ud til danskerne tegner til at blive yderst behersket.

Således oplyser tre af de største aktører på markedet, at de ikke har planer i den retning, selv om et politisk flertal i sidste uge besluttede at ophæve Postnords befordringspligt fra den 1. januar