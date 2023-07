Apple er første selskab med markedsværdi på tre billioner dollar

- Det er et vidnesbyrd om et af de mest suveræne børsnoterede selskaber, der nogensinde har eksisteret, siger Art Hogan, der er markedsstrateg ved kapitalfonden B. Riley Wealth.

Apple lancerede i juni et nyt, dyrt headset, som benytter sig af teknologien augmenteret virkelighed for at give brugere en udvidet oplevelse af tjenester som videoopkald og at browse.

Det ses af nogle som den mest risikable produktlancering siden introduktionen af iPhone for over et årti siden.

Fire andre amerikanske selskaber har en markedsværdi på over en billion dollar.

Det gælder Alphabet, der står bag Google, samt Amazon, Nvidia, der blandt andet laver computerchips, og Microsoft, der er lige i hælene på Apple med en markedsværdi på 2,5 billioner dollar.