21/07/2023 KL. 11:15

For abonnenter

Otte år med kunstig intelligens til HR-afdelingen: »Der er rigtig mange ting, der kan gå galt«

Den danske startup Peakon har satset på at bruge kunstig intelligens til at hjælpe virksomheder med at forstå deres ansatte. Det giver helt nye muligheder, men kræver også stor forsigtighed, er erfaringen.