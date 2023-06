Kartoffelavlere får endnu en gang lov at bruge forbudt sprøjtemiddel

Det siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Et alternativ kan være at nedskære, afbrænde eller anvende alternative midler, mener foreningen.

- Jeg mener, at det er fuldstændig uhørt, at ministeriet tilsyneladende serie-dispenserer til brug af den her gift, selv om den er forbudt i EU.

- Det ligner efterhånden mere reglen end undtagelsen, at ministeriet giver landbruget dispensation til at bruge Reglone, der i øvrigt er forbudt, fordi det er hamrende farligt for mennesker og andre levende væsner, siger hun.

Maria Reumert Gjerding frygter, at de gentagne dispensationer bidrager yderligere til, at der ikke søges efter alternativer.

- Når der år efter år bliver givet dispensation, så står det klart for enhver, at der ikke længere er tale om en nødsituation. Så er der tale om en fast praksis. Det er præcis det, som Rigsrevisionen tidligere har kritiseret, at de her dispensationer kommer per automatik, hver gang der bliver søgt.