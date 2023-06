Transportminister Thomas Danielsen (V) er begejstret over, at det er lykkedes at lande en politisk aftale om postomdelingen i Danmark.

Siden 2019 har politikerne på Christiansborg kæmpet for at blive enige om en aftale, der fastlægger postens fremtid, men det lykkedes først onsdag.

»Jeg er meget begejstret, og