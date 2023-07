14/07/2023 KL. 07:00

For abonnenter

TV 2's formand fortryder sin tilbagelænede stil under metoo-opgøret

»Vi var slet ikke hurtige nok til at undskylde over for ofrene,« erkender Jimmy Maymann om TV 2's metoo-sager. For fem år siden blev han bestyrelsesformand med et klart mandat om at sælge mediekoncernen. Det gik som bekendt anderledes.