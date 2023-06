Eva Berneke om Elon og en medrejsende makeup-artist: »Man kan blive afhængig af det«

PARIS - Eva Berneke mærkede det på en bestyrelsesrejse til New York. Hun var landet med et privatfly i en privat lufthavn og blevet ført uden om paskontrollen af mænd med øresnegle i: »Jeg mærkede, at man kan blive afhængig af det her,« siger hun på taget af det franske satellitfirma Eutelsat i Paris.

Her er hun direktør og