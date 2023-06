I et marked med fortsat tilbageholdende forbrugere investerer en børsnoteret, dansk køkkenkoncern millioner i at overtage en konkurrent. Det sker som led i en vækststrategi med fokus på ikke mindst at øge salget i Norge.

Børsnoterede TCM Group, der bl.a. dækker kæderne Svane, Tvis og Nettoline inden for køkkener og badeværelsesmøbler,