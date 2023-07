27/07/2023 KL. 07:00

For abonnenter Ørsted tager havvindens næste skridt med Østers-laboratorium på Mors Tidligere arbejdede havvindgiganterne på, hvordan indvirkningen fra vindmøller kunne minimeres. Nu tager Ørsted i samarbejde med WWF og DTU det næste skridt og forsøger at genoprette tabt biodiversitet ved at dyrke skaldyr i et laboratorium.

I neonlysets skær dyrkes mad til skaldyr på laboratoriet på Nykøbing Mors. Her arbejder Ørsted, DTU og WWF for at genskabe banker af østers og hestemuslinger i Nordsøen. Foto: Casper Dalhoff