Som 10-årig kunne han på drengeværelset kreere sine egne programmer på computeren, og som teenager forlod han gymnasiet i utide for med en kontrakt på 10.000 kr. at udvikle et computerspil.

Nu er den 48-årige Anders Øland i færd med at afslutte sin ph.d.-afhandling om kunstig intelligens fra amerikanske Carnegie Mellon University,