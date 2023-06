07/06/2023 KL. 14:00

Harald Nyborg får ny topchef i generationsskifte: "Har været et eventyr"

Efter over 18 år stopper Arne Gerlyng-Hansen som adm. direktør for milliardkoncernen. Afløseren er fundet internt: ”Der kommer til at være fuld fart på med ham i spidsen,” siger formand.