10/06/2023 KL. 16:00

De fleste ansatte i Lars Carlsens virksomhed har en diagnose: »Man skal have viden, interesse og tålmodighed«

Tre ud af fire voksne med psykisk sygdom har ifølge Psykiatrifonden ikke et arbejde. Hos bryggeriet People Like Us har de dog haft succes med at skabe en medarbejderstab, hvor omkring 80 pct. af de ansatte har en diagnose. Og det betyder ikke nødvendigvis flere hensyn, lyder det fra direktøren.