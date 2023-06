Krifa har udpeget tidligere Venstre-politiker som ny formand

Ud over formandsvalget har fagforeningen stemt om pladser i dens hovedbestyrelse.

Krifa har tidligere fået kritik af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) for at være en såkaldt gul fagforening.

De gule fagforeninger, herunder Krifa, Det Faglige Hus, Business Danmark og ASE, er politisk uafhængige lønmodtagerorganisationer, der står uden for hovedorganisationerne.

Typisk adskiller de sig ved ikke at anerkende en interessekonflikt mellem arbejdsgiver og lønmodtager og ved at have ingen eller meget få overenskomster.

Af den grund mener FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, at de gule ikke er rigtige fagforeninger.

Med mere end 185.000 medlemmer er Krifa Danmarks femtestørste fagforening.