Indiens økonomi giver Kina og Vesten baghjul

- Inderne kan prale af en vækst på mere end seks procent over det seneste år. Det er væsentlig højere vækst end på vores breddegrader, og det er også betydeligt højere vækst end i Kina.

Det er især tjenesteydelser og forbrug, der er med til at sætte fut i den indiske økonomi.

Som andre lande har Indien dog også oplevet modvind i form af inflation, krigen i Ukraine og geopolitiske spændinger, skriver nyhedsbureauet AFP.

Men i sidste måned sagde Verdensbankens landedirektør for Indien, Auguste Tano Kouame, at Indiens økonomi ”fortsat viser stærkt modstandsdygtighed over for eksterne chok”.