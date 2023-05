23/05/2023 KL. 18:15

Kilometervis af brintrør skal graves ned i Danmark: »Tingene rykker simpelthen hurtigere, end folk troede, det var muligt«

Tirsdag vedtog 10 partier i Folketinget en aftale om rammerne for udbygningen af en brintinfrastruktur i Danmark. Aftalen skal bane vej for et nyt dansk erhvervseventyr inden for grøn brint og bæredygtige brændstoffer.