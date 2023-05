Flere seniorer oplever at blive diskrimineret på arbejdsmarkedet

- Vi kan se, at alder er det vigtigste parameter, når arbejdsgiverne skal ansætte nye medarbejdere.

- Sandsynligheden for at blive ansat falder betragteligt med alderen, siger en af forskerne bag undersøgelsen, postdoc Jeevitha Yogachandiran Qvist fra Aalborg Universitet, i en pressemeddelelse.

Hos Dansk Erhverv er arbejdsmarkedschef Peter Halkjær bekymret over undersøgelsens konklusioner.

- Alene sidste år ansatte arbejdsgiverne 154.852 personer på 50 år og derover i job. Så der er rigtig mange, der lykkes med at få job, uanset hvad der står på dåbsattesten.

- Men vi skal tage den her undersøgelse meget alvorligt. Arbejdsgiverne opgiver at besætte mange stillinger, fordi de ikke kan finde arbejdskraft. Så vi må have undersøgt, hvorfor så mange seniorer åbenbart føler, det er svært at finde job, siger Peter Halkjær til Ritzau.

Undersøgelsen er en del af forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv, som er et samarbejde mellem NFA, Aalborg Universitet og Team Arbejdsliv.