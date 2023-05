Selv "rige" pensionister falder kraftigt i indtægt

De nye pensionister har stigende risiko for at gå kraftigt ned i indkomst nogle år inde i pensionen. En stor del af deres opsparing er nemlig sket på en ratepension. Pengene kan trækkes ud over 25-30 år, men som udgangspunkt er de i opsparingsperioden blevet opgjort som udbetalt over 10 år. Og sådan bliver de udbetalt, hvis ikke andet er