Den landsdækkende kæde Oil, Tank & Go, der har 68 tankanlæg i Danmark, fortsætter frem.

På få år har kæden for alvor fået fat på det danske marked og skabt en indbringende forretning, der bliver ved med at blive større. Alene i år har kæden ambitioner om at åbne yderligere to ubemandede tankstationer og tage nye markedsandele.