Verdens kornhøst ventes at blive større end nogensinde

Den globale kornhøst ventes i år at blive større end nogensinde før.

Det viser de første prognoser for årets høst fra det amerikanske landbrugsministerium, USDA.

Det fremgår, at den totale, globale kornhøst – eksklusive ris – ventes at stige med 70 mio. tons til knap 2.299 mio. tons. Især høsten af majs ventes at