Coronapandemien og nedlukningen tog hårdt på mange - og ikke mindst på hotel- og restaurationsbranchen.

Men det seneste regnskab fra d’Angleterre på Kongens Nytorv vidner om et comeback. Med et nettoresultat på 25,8 mio. kr. mod 262.000 kr. i 2021, er hotellet nu tilbage på et højere niveau end før corona. I 2019 lød overskuddet