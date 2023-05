08/05/2023 KL. 18:30

Statens forbud mod milliardsalg kan sende danske virksomheder i juridisk spændetrøje

Staten har for første gang brugt en ny lov til at forbyde et virksomhedssalg med henvisning til rigets sikkerhed. DI frygter, at det vil afskrække udenlandske investorer fra at investere i Danmark.