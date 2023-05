Efter 6 pct. vækst på toplinjen i det forløbne år er der ny optimisme hos chefen for det danske designklenodie Georg Jensen A/S, der tidligere har været præget af en negativ udvikling. Trods usikkerhed på flere globale markeder er han sikker på, at selskabets produkter og en udvidelse af sortimentet vil give gevinst.

Georg Jensen