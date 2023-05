Centralbankchef: Jeg kan ikke redde økonomien fra gældskrise

Men tiden er ved at rende ud.

Mandag advarede USA’s finansminister, Janet Yellen, at statskassen kan blive lammet 1. juni, hvis ikke en løsning falder på plads.

Det kræver, at de demokratiske og republikanske politikere kan blive enige om, præcis hvad der skal ske.

Politikerne skal dog ikke komme til Jerome Powell for rådgivning.

- Vi giver ikke råd til nogen af siderne. Vi vil bare pointere, at det er meget vigtigt, at det bliver gjort, siger han ifølge Reuters.

Gældsloftet er udtryk for det beløb, som den føderale regering har mandat til at låne. Det bliver ofte hævet uden de større problemer.

Republikanerne har truet med at blokere for, at loftet hæves, hvilket kan betyde, at USA må misligholde sine gældsforpligtelser.