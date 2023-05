Pandoras topchef Alexander Lacik er klar til at trykke på knappen for en meget stor millioninvestering. Den rummer udrulning af et helt nyt koncept for smykkekoncernens butikker rundt om i verden.

Målet er på den måde at forny oplevelsen for kunderne - og dermed styrke Pandora globalt.

Den danske, børsnoterede smykkekoncern