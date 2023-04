Baggrunden for advokatundersøgelsen er, at flere mænd er stået frem med anklager om upassende adfærd mod Lizette Risgaard. Hun har beklaget, at nogen har følt sig krænket.

FH er en sammenslutning af 65 medlemsforbund, der tilsammen repræsenterer 1,3 millioner lønmodtagere.

Disse medlemsforbund med plads i forretningsudvalget i FH vil af med Lizette Risgaard: