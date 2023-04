Med ganske kort varsel er toppen af fagbevægelsen indkaldt til endnu et krisemøde i forretningsudvalget i Fagbevægelsens Hovedorganisation i dag kl. 16. Det erfarer Jyllands-Posten.

Mødeindkaldelsen er kommet med så kort varsel, at flere forbundsformænd først fik besked kort før mødestart.

Det nye krisemøde kommer, efter at FH-formand Lizette Risgaard fredag aften meddelte, at hun gik på selvvalgt orlov, indtil en hurtigtarbejdende advokatundersøgelse har bragt lys over anklagerne mod hende om, at hun ved flere lejligheder har optrådt upassende eller krænkende overfor yngre mænd i og omkring FH.