29/04/2023 KL. 10:25

»Mange siger, at jeg er skør, fordi jeg vil have flere køer. Måske er det rigtigt, men det er min forretning«

Produktionen af kød er ofte udskældt i klimadebatten, men på en gård ved Thisted er Mads Bjerregaard ved en at udvide sin besætning. Han mener, at han »investerer der, hvor fremtiden ligger«, og ifølge en ekspert kan han have en pointe.