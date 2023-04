22/04/2023 KL. 17:00

Dårlig ledelse er årsag til stress og dårligt arbejdsmiljø – heldigvis eksisterer kuren

Nogle bruger mange år på et universitet for at blive dygtige ledere, mens andre bliver det for deres faglige indsigt i en branche. Men hvordan får disse de nødvendige sociale egenskaber med – og er det overhovedet nødvendigt? Det kommer IDA og Danske Skuespillerforbund med bud på.