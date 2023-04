22/04/2023 KL. 14:00

Kunstig intelligens kommer: »Du kan ikke sidde i topledelsen, hvis du ikke har en basisforståelse for det her«

Udviklingen af kunstig intelligens går hurtigere end nogensinde. De kloge robotter giver en lang række muligheder for at automatisere rugbrødsarbejdet – men for at udnytte mulighederne kræver det et kompetenceløft, mener direktør i CBS Executive Fonden.