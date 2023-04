Schweiz tager bonusser væk fra banks øverste ledelse

- De reduceres med 50 procent for medlemmer niveauet under og 25 procent for medlemmer to niveauer under, lyder det i en udtalelse.

Credit Suisse er blevet opkøbt af UBS, en anden schweizisk bank.

Det skete, efter at Credit Suisse kom i uføre i marts. Årsagen var, at kunder begyndte at hive store beløb ud af banken.

Credit Suisses nedtur kom, i kølvandet på at den amerikanske bank Silicon Valley Bank krakkede. Krakket sendte rystelser gennem den internationale banksektor og fik bankaktier på flere kontinenter til at styrtdykke.