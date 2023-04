Spørgsmål: Har du fået en bekræftelse på, at ministeren vil skrive under?

- Nej, men vi kan forholde os til, at domstolen i Dubai uden yderligere ankemuligheder har afsagt den her kendelse. Så forstår jeg, at der er en formalitet, at en minister skal skrive under. Det må man vælge at betragte som en formalitet, siger Lars Løkke Rasmussen til Ritzau.

Advokater for Sanjay Shah kæmper dog for at få omstødt afgørelsen. Det oplyser en advokat til Børsen tirsdag.

Advokat Chris Walters fra firmaet Meaby & Co. Solicitors oplyser til Børsen, at der tages flere skridt for at hindre, at det sker.

- Shah har instrueret sine advokater om øjeblikkeligt at sende en anmodning til den øverste chef for domstolen i Dubai om, at der udpeges et uafhængigt panel af dommere til at revidere dommen, udtaler advokat Chris Walters ifølge Børsen.