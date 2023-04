Musk ændrer Twitters logo til hund kendt fra kryptovaluta

Bemærkningerne har også fået ham i juridiske problemer.

Musk står anklaget i et søgsmål, som dogecoins investorer har anlagt. Her anklages han for at bruge kryptovalutaen som en slags pyramidespil, hvor han bruger sin indflydelse til at få prisen på dogecoin til at stige voldsomt, hvorefter den falder igen.

Mandag har den amerikanske avis The New York Times desuden mistet dets verificering på Twitter, skriver nyhedsbureauet AFP.

Musk har tidligere sagt, at han ville sørge for, at det lille blå flueben, der er ud for verificerede konti, ville blive tilgængeligt for betalende brugere.

The New York Times har sagt, at det ikke vil betale for det blå flueben, og mandag er det altså væk.